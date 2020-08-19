محمد حليم مدرب حرس الحدود: غير راض عن الأداء أمام طنطا وطموحى بلا حدود

أكد محمد حليم المدير الفني لفريق حرس الحدود أنه تولى المهمة خلفا لطارق العشرى المدرب السابق فى ظروف صعبة.





قال حليم فى تصريحات خاصة لصدى البلد : طموحى بلا حدود فى عالم التدريب وتوليت المهمة فى ظروف صعبة وفترة إعداد فريق الحرس لعودة الدورى المحلى كانت قليلة.





وعن الفوز امام طنطا قال مدرب الحرس : مباراة صعبة ال ٣ نقاط التى حصدها الفريق ب ٦ نقاك نظرا لتقارب النقاط والترتيب فى جدول الدورى المحلى.





أضاف : رغم الفوز غير راضى عن أداء اللاعبين ولم يكن على المستوى المطلوب عكس مباراة وادى دجلة رغم الخسارة امام الفريق الدجلاوى قدم الحرس واحدة من افضل مبارياته.





شدد على أن القادم افضل لفريق الحرس وسوف يتم التركيز على معالجة اى أخطاء وتصويب المسار من أجل تعديل أوضاع الفريق فى جدول الدورى المحلي.





يذكر أن فريق الحرس تغلب على نادى طنطا أمس الثلاثاء بهدف دون رد عن طريق هدف ذاتي أحرزه مدافع فريق أبناء السيد البدوى.