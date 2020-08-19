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اقتصاد

في أول زيارة رسمية لسفير السعودية لهيئة الرقابة المالية.. عمران: شعارنا بناء جسور لا حواجز

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 10:54 ص
صدى البلد
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علياء فوزى
استقبل الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، ونائبه القاضي خالد النشار، السفير أسامة النقلي، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، لمناقشة مستقبل استثمارات القطاع الخاص السعودي وسبل تعزيزها في قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية التي تشرف عليها الهيئة. 

وتطرق الاجتماع -بحسب بيان الأربعاء- لمناقشة الآثار الاقتصادية التي يشهدها البلدان الشقيقان والمنطقة العربية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، وبحث سبل تيسير تدفق استثمارات القطاع الخاص السعودي في قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية في مصر.

حضر اللقاء أنور بن حصوصة، الملحق التجاري للسفارة، ومجدي محفوظ المستشار القانوني للسفارة، حيث استعرض الجانبان حجم مساهمات الاستثمار السعودى في الشركات الخاضعة لرقابة واشراف الهيئة، وتم تبادل الآراء والمقترحات والمعلومات حيال مستقبل الاستثمارات بين الجانبين المصري والسعودي. 

كما تناول اللقاء ثورة التشريعات التي تمت بالأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة الماضية، والتي شهدت صدور تعديلات قانون سوق راس المال ولائحته التنفيذية ، وقانون التأجير التمويلى والتخصيم الذى يساهم في تعزيز الشمول المالي، بالإضافة إلى قانون التمويل الاستهلاكي الذى يهدف لزيادة القوة الشرائية للمواطنين، وكذا قانون الإيداع والقيد المركزي بما يسمح بإنشاء شركات تسوية ومقاصة متخصصة في الأوراق المالية الحكومية وأخرى للعقود الآجلة، والتعديلات الجاري إصدارها على قانوني التمويل متناهي الصغر ليشمل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجانب المتناهية الصغر. 
وقد صرح السفير السعودي أن دور مصر الرائد والمحوري في المنطقة، وحجم الفرص الاستثمارية الواعدة بها وتميزها، والدور الذي تلعبه الحكومة وخاصه في مجال تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة والاستثمارات الحافظة تعد أسسا محورية لجذب مزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية للبلد الشقيق.

واكد السفير السعودي على عمق ارتباط الشعبين وامتداد الصلات والتعاون بين البلدين في شتى المجالات.

واتفق الجانبان في نهاية اللقاء على وضع آلية لمتابعة استثمار القطاع الخاص السعودي في الأنشطة المالية غير المصرفية منذ لحظة دخولها للبلاد وبدء توظيفها، والعمل على تطويرها. 

وسطر السفير السعودي كلمة في سجل الزيارات بالهيئة أشاد فيها بزيارته لمقر الهيئة والاطلاع على إنجازاتها، وأبدى سعادته بالتعرف على طبيعة التعاون المثمر والبناء بين هيئة الرقابة المالية فى مصر ونظيرتها السعودية في ضوء التعاون الاستراتيجي الكبير بين البلدين الشقيقين، كما أهدي د. عمران درع الهيئة التذكاري لسيادة السفير السعودي والوفد المرافق له.
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