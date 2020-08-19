حكايات من زمن فات.. كواليس رفض محفوظ عبد الرحمن تجسيد أحمد زكي شخصية عبد الناصر

كثيرة هي الحكايات والأسرار في حياة المشاهير والأدباء والمثقفين، التي غالبًا ما يكون لها انعكاس مباشر أو غير مباشر على إبداعاتهم ومنتجهم الثقافي والإبداعي.

يحاول "صدى البلد" من خلال باب "حكايات من زمن فات" تسليط الضوء على المواقف والكواليس التى أثرت على مسيرة وإبداع هؤلاء العظماء.

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ومن بين هؤلاء الكاتب الراحل محفوظ عبد الرحمن الذى تحل اليوم الموافق 19 أغسطس ذكرى وفاته التى توافق 19 أغسطس عام 2017 ، حيث نستعرض في هذا التقرير أسرار رفضه تجسيد أحمد زكى شخصية جمال عبد الناصر.

قالت سميرة عبد العزيز زوجة الكاتب الراحل محفوظ عبد الرحمن خلال أحد حوارتها الإعلامية السابقة، ان فيلم ناصر 56 الذ كتبه محفوظ عبد الرحمن لم يكن مخططا له أن يكون عملا سينمائيا بل كان مخططا أن يكون سهرة تليفزيونية ضمن 10سهرات تليفزيونية ترصد 10 شخصيات مؤثرة فى تاريخ مصر .

وأضافت أن محفوظ عبد الرحمن لم يكن مقتنعا بأن يؤدى أحمد زكى دور جمال عبد الناصر بسبب بنيته الجسمانية التى كانت اقل من الزعيم جمال عبد الناصر، حتى حضر أحمد زكى مرتديا بذلة محشوة بالإسفنج وبمكياج أشبه بجمال عبد الناصر ليقابل محفوظ عبد الرحمن واقتنع بإسناد الدور له ، وأصر وقتها أحمد زكى أن تتحول "ناصر 56" من سهرة تليفزيونية لـ عمل سينمائى ليشاهده الجماهير وهو ما كان .

قدم محفوظ عبد الرحمن خلال مسيرته الفنية ما يقرب من ٢٠ عمل درامي كان أبرزهم مسلسلي "أم كلثوم"، و"بوابة الحلوانى"، و قدم العديد من الأعمال للسينما على رأسها ناصر 56 الذ يرصد قصة حياة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وفترة حكمه ، وفيلم "حليم، عن قصة حياة العندليب عبد الحليم حافظ، وناصر ٥٦، ويتردد أنه كتب فيلم أيام السادات من الباطن ، وانه كان يستعد لكتابة فيلم عن حياة وفترة حكم الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك .

حصل محفوظ عبد الرحمن، عل عدد من الجوائز خلال مسيرته منها : جائزة الدولة التشجعية، وجائزة أحسن مؤلف مسرحي عام 1983من الثقافة الجماهيرية، الجائزة الذهبية من مهرجان الإذاعة والتليفزيون عن مسلسل أم كلثوم، وجائزة الدولة التقديرية في الفنون 2002، جائزة العقد لأفضل مبدع خلال 10 سنوات من مهرجان الإذاعة والتليفزيون.