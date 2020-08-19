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أخبار العالم

نسبة حالات الشفاء تتخطى 93%.. إصابات كورونا في عمان تصل إلى 83606 حالة

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 12:04 م
صدى البلد
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دعاء أبوهشيمة
سجلت سلطنة عمان، اليوم الأربعاء ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 188 إصابة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة منذ تفشي الفيروس في السلطنة إلى 83606 حالة.

وأضافت الصحة العمانية أنه إجمالي عدد حالات الوفاة قد ارتفاع إلى 603 حالة بعد تسجيل 6 وفيات جديدة في الساعات الـ24 ساعة الماضية.

واوضحت الوزارة أن عدد المتعافين من مرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا بلغ 78188 حالة، لتصل بذلك نسبة الشفاء إلى 93.5%.

وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 36 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 436، والمنومين في العناية المركزة 158 حالة.
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