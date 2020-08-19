5 سنوات.. GOSH البريطانية توقع عقدا للتعاون مع مستشفى جامعة عين شمس

وقعت مستشفى جريت أورموند ستريت (جوش GOSH) وهى جزء من منظمة الخدمات الصحية الوطنية بالمملكة المتحدة (NHS) عقدا جديدا مع مستشفى جامعة عين شمس، إحدى أكبر المؤسسات الطبية التعليمية في افريقيا والشرق الأوسط.





وينص العقد، على انشاء برنامج طموح مدته خمس سنوات بين جوش وعين شمس. وسيعمل المستشفيان معًا لتبادل الخبرات وتعزيز التطوير في وظائف الرعاية الصحية الحيوية، بما في ذلك العناية المركزة وأمراض الدم والأورام. سوف يطورون ويبدأون برنامج تدريبي تعليمي سريري شامل في هذه المجالات.





وقال بيان للسفارة البريطانية بالقاهرة إن جزء رئيسي من الشراكة سيكون برنامج استشاري زائر من مستشاري GOSH وغيرهم من المهنيين في هذه التخصصات ومجموعة واسعة من التخصصات السريرية الأخرى الذين يزورون جامعة عين شمس، مما يسمح بمشاركة الخبرات وأفضل الممارسات. كما ستوفر الشراكة فرصة للمراقبين الطبيين من عين شمس لزيارة GOSH في لندن.





من جهته قال القائم بالأعمال في السفارة البريطانية في مصر، نيراف باتيل: "نحن فخورون جدًا بدعمنا لإنشاء هذه الشراكة في مجال الرعاية الصحية. مستشفيات جريت أورموند ستريت، وعين شمس من المؤسسات المتميزة. وهذا يزيد من تعميق التعاون الممتاز بين بلدينا، ويؤكد التزام المملكة المتحدة بالشراكة ودعم أجندة الرعاية الصحية للحكومة المصرية ".