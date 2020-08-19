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أخبار العالم

أنور قرقاش عن رفيق الحريرى: سيظل علامة بارزة في تاريخ لبنان

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 01:46 م
صدى البلد
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منار نور
أشاد أنور قرقاش وزير الخارجيه الامارتي بالدور البارز الذي قام بيه الراحل رفيق الحريري قبل اغتياله 2005 .

وغرد محمد بن راشد ، من خلال حسابه الشخصي تويتر : "  رفيق الحريري رحمه الله كان علامة بارزة في تاريخ لبنان الحديث.

وتابع: عرفته شخصيًا ورأيت بصماته على بلاده، فهو بحق رجل دولة استنهض لبنان كما يحب أن يكون ونفض عنه آثار حروب مدمرة،  واليوم بعد أن حكمت المحكمة الدولية بحكمها ندعو أن تأخذ العدالة مجراها بحق القتلة.

رفيق الحريري، زعيم لبناني ورئيس وزراء لبنان الأسبق ورجل أعمال، كان يعتبر من كبار رجال الأعمال في العالم، وهو يحمل الجنسيتين اللبنانية والسعودية، ولعب دورًا مهمًا في إنهاء الحرب الأهلية اللبنانية وإعمار لبنان بعدها وتم اغتياله عام 2005.

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