ارتفاع جديد.. السعودية تسجل 1363 إصابة جديدة بـ كورونا

سجلت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.





ووفقا لـ "العربية"، أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، تسجيل 1363 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات المسجلة في المملكة 302686 حالة.





وأضافت الصحة السعودية أن عدد حالات الوفاة ارتفع إلى 3506 حالة بعد تسجيل 36 حالة وفاة جديدة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة.





وأوضحت الوزارة السعودية أنه تم تسجيل 1180 حالة تعاف جديدة، خلال الساعات الأخيرة، ليصبح إجمالي عدد المتعافين من مرض كوفيد-19 274091 حالة.





وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 25089 والحالات الحرجة 1725 حالة.