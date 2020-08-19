البورصة تربح 4.5 مليار جنيه بختام تعاملات الأربعاء

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأربعاء، على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، ربح ارتفع رأس المال السوقي للبورصة نحو 4.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 616.553 مليار جنيه.





وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 11160 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 1966 نقطة.





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وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 13083 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 4277 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.08% ليغلق عند مستوى 1692 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 2571 نقطة.



