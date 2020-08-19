البنوك والبورصة.. المركزي يعلن غدا الخميس إجازة رسمية والعودة الأحد

قرر البنك المركزي تعطيل العمل بجميع البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 20 أغسطس 2020، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1442 هـ، على أن يستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 23 أغسطس 2020.









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كما قررت البورصة المصرية تعطيل العمل بها يوم الخميس المقبل 20 أغسطس 2020، واعتباره إجازة رسمية، وذلك في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار يوم الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية 1442 هجرية، على أن يستأنف العمل بالبورصة صباح يوم الأحد الموافق 23 أغسطس 2020.







و أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن يوم الخميس المقبل الموافق 20 أغسطس 2020، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة رأس السنة الهجرية 1442.









وأوضح سعفان أنه بالإشارة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1616 لسنة 2020 بمناسبة رأس السنة الهجرية، يعتبر هذا اليوم إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003 ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجرة عن اليوم مثلي الأجر عن كل يوم عمل.