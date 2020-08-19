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اقتصاد

مد فترة الأوكازيون الصيفي لمدة شهر.. تفاصيل كاملة

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 01:27 م
الأوكازيون الصيفي
الأوكازيون الصيفي
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محمد صبيح
قرر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، الأربعاء، مد فترة التصفيات الموسمية الثانية لعام 2020 لمدة شهر والتي كان من المفترض لها أن تنتهي السبت المقبل.

وذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية - في بيان - أن القرار الوزاري الصادر اليوم على أن يتم مد فترة التصفية الموسمية الثانية اعتبارًا من يوم السبت القادم حتي يوم 22 سبتمبر المقبل، ونص القرار على ضرورة على أن تلتزم الجهات المشاركة في التصفية بالحصول مسبقًا على موافقة مديريات التموين الواقع في دائرتها محالها التجارية، وأضاف نص القرار الوزاري على ضرورة أن تكون التصفيات موضحا بها الثمن الفعلي والتي كانت تباع به السلعة خلال الفترة السابقة للتصفية.

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وأكدت الوزارة أنها ستكثف من حملاتها الرقابية على المحال المشاركة في الأوكازيون للالتزام بالتخفيضات المعروضة، مشيرة الى أن الهدف من الأوكازيون ومن التخفيضات الموجودة به التخفيف على المواطنين وحصولهم على السلع بأسعار مخفضة.

يذكر أن عدد المحال المشاركة فى الأوكازيون حتى الآن 2584 محلا.
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