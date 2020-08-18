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التموين: رغيف الخبز في مصر الأقل سعرا عالميا.. ولا زيادة في أسعار الدقيق ..فيديو

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 11:44 م
رغيف خبز
رغيف خبز
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قسم التوك شو
قال طلعت حسن، وكيل وزارة التموين بالجيزة، إن وزير التموين وافق على مطالب الشعبة العامة للمخابز على مستوى الجمهورية بإعادة احتساب التكلفة الإنتاجية للجوال وزيادتها من 213 جنيها إلي 265 جنيها، مع تحمل الدولة تكلفة التأمينات الاجتماعية لعمال المخابز.      

وأضاف "حسن"، في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة تتحمل ما يقارب 60 قرشا لكل رغيف خبز، مشيرا إلي أن سعر الرغيف في مصر يعد الأقل سعرا عالميا.  


وأوضح وكيل وزارة التموين بالجيزة، أن أسعار الدقيق لم تزِد لكن زيادة الأسعار من أجل زيادة أجرة العمال في المخابز ولسد زيادة فواتير الكهرباء والماء.  

ونوه بأن نقصان وزن الرغيف من 110 جرامات إلي 90 جراما للرغيف ليس بالنقصان الضخم الذي يتخيله المواطنون، حيث إن الوزارة كانت تعطي للمخابز سابقا 10 جرامات أما الآن فلن يحصل المخبز على شيء؛ لذا فالتغيير لن يكون مؤثرا.

ولفت إلى أنه كان دائما تأتي شكاوى من مخابز تخص مخابز أخرى تصنع الرغيف 30 و40 جراما كنقص في الرغيف، أما الآن فالحجم أصبح ثابتا، موضحا أن هناك تعليمات من وزير التموين للمسئولين بالوزارة بعدم الجلوس في المكاتب طالب الجميع بالنزول إلى الشارع.

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