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المالية توضح آلية استخدام الخصم على بطاقات التموين ..فيديو

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 10:27 م
بطاقات التموين
بطاقات التموين
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إبراهيم القادري
قال محمد عبد الفتاح مساعد وزير المالية، إن مبادرة "ما يغلاش عليك" انطلقت يوم 26 /7 الماضي، وتتيح للمواطن شراء السلع المعمرة، وغير المعمرة بأسعار مخفضة.

وأضاف "عبد الفتاح"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع علي قناة "المحور"، أن المبادرة يستفيد منها جميع المواطنين، مشيرا إلى أن المواطنين الذين ليس لديهم بطاقات تموين يستفيدون بخصم يقدمه التجار والمصنعون.

وتابع عبد الفتاح ، أن الخصم يبدأ من 10% ويصل إلى 20 و25%؛ بحسب نوعية المنتجات، وما يقدمه كل منتج ومصنع.

وأكد أن حاملي بطاقات التموين يستفيدون بخصم 10%، موضحا أن الخصم قدره 200 جنيه للبطاقة التي بها فرد واحد و1000 جنيه للبطاقة التي بها 10 أفراد.

وألمح إلى أن الـ200 تكون في حساب المواطن "رصيد"، وأن أى مواطن يكون له 50 جنيها دعما على بطاقة التموين يقوم بصرف سلع بها، ويمكن إضافة 50 جنيها على الـ200 جنيه في مبادرة "ما يغلاش عليك".

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