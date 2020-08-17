مساعد وزير المالية: موازنة 2021 أعدت في ظروف عادية قبل أن تداهمنا كورونا.. فيديو





وتابع خلال حواره ببرنامج "من مصر"، على قناة "سي بي سي"، أن هناك المصروفات الأخرى حفاظا على الأمن القومى 105 مليار جنيه، و280 مليار جنيه استثمارات حكومية.





وأضاف أن نسبة الإيرادات هذا العام 1288 مليار جنيه، هناك عجزا 425 مليار جنيه عجز نقدي في الموازنة العامة للدولة، معقبا: حل العجز هو الأقتراض.



وأشار إلى أن الموازنة العامة للدولة بيبدأ العمل بها خلال شهر 9 و10، ووفقا لهذا فأن موازنة 2021 أعدت في ظروف عادية قبل أن تداهمنا كورونا، معقبا: الموزانة بها مرونة تسمح بالتعامل مع اي مستجدات تستجد، وقانون الموازنة يسمح بإجراءات استثنائية.





وواصل قائلا: أن الموازنة توسعية وليست انكماشية وتستهدف رفع معدلات النمو 6% وخفض الدين العام وتوفير فرص عمل، وكانت معدة بشكل عادى وليس في ظرف استثنائى، متابعا: حتى الآن الأمور تسير بشكل جيد ولا توجد تأثيرات قوية على أداء الموازنة العامة للدولة تقلق.



وشدد على أن الاقتصاد الوطنى قوى وقادرعلى التعامل مع أي مستجدات أو ظروف وتجاوز الأزمات، معقبا: تم ترشيد دعم المواد البترولية ودعم الكهرباء من خلال تحرير أسعار الكهرباء.



وفيما يخص الاستفادة من الموازنة، أوضح أن هناك زيادة الرواتب من 301 مليار جنيه في العام الماضي إلى 335 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة، ذهبوا إلى مايقارب من 5 ملايين موظف في الجهاز الإدارى للدولة، متابعا: تم تحسين أحوال الأطباء والتمريض في ظل الظروف الحالية وذلك كلفت الخزانه 3 مليارات جنيه، بالإضافة إلى المرضى في الصحة، كما أن المستشفيات الحكومية المجانية بها أدوية زادت من6مليار جنيه بالإضافة إلى مبالغ مخصصة لأغذية المرضى بالمستشفيات والمستلزمات الطبية.



