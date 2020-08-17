AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مساعد وزير المالية: موازنة 2021 أعدت في ظروف عادية قبل أن تداهمنا كورونا.. فيديو

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 04:08 ص
محمد عبدالفتاح، مساعد
محمد عبدالفتاح، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة
Advertisements
اسراء صبري
قال محمد عبدالفتاح، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة، إن كل موزارنة في كل سنة جديدة بتكون أكبر من السنة التي سبقتها، متابعا: مصروفات الموازنة العامة للدولة كانت 1574 مليار جنيه خلال العام الماضي، وأصبحت في موازنة 2021، 1713 مليار جنيه، حيث يتم صرف 335 مليار جنيه مرتبات العاملين في الدولة، و100 مليار جنيه مخصصة لتسيير دولاب العمل فى الدولة، و566 مليار جنيه فوائد أقساط، بالإضافة إلى  326 مليار جنيه للدعم.

وتابع خلال حواره ببرنامج "من مصر"، على قناة "سي بي سي"، أن هناك المصروفات الأخرى حفاظا على الأمن القومى 105 مليار جنيه، و280 مليار جنيه استثمارات حكومية.

وأضاف أن نسبة الإيرادات هذا العام  1288 مليار جنيه،  هناك عجزا 425 مليار جنيه عجز نقدي في الموازنة العامة للدولة، معقبا: حل العجز هو الأقتراض.

وأشار إلى أن الموازنة العامة للدولة بيبدأ العمل بها خلال شهر 9 و10، ووفقا لهذا فأن موازنة 2021 أعدت في ظروف عادية قبل أن تداهمنا كورونا، معقبا: الموزانة بها مرونة تسمح بالتعامل مع اي مستجدات تستجد، وقانون الموازنة يسمح بإجراءات استثنائية.

وواصل قائلا: أن الموازنة توسعية وليست انكماشية وتستهدف رفع معدلات النمو 6% وخفض الدين العام وتوفير فرص عمل، وكانت معدة بشكل عادى وليس في ظرف استثنائى، متابعا: حتى الآن الأمور تسير بشكل جيد ولا توجد تأثيرات قوية على أداء الموازنة العامة للدولة تقلق.

وشدد على أن الاقتصاد الوطنى قوى وقادرعلى التعامل مع أي مستجدات أو ظروف وتجاوز الأزمات، معقبا: تم ترشيد دعم المواد البترولية ودعم الكهرباء من خلال تحرير أسعار الكهرباء.

وفيما يخص الاستفادة من الموازنة، أوضح أن هناك زيادة الرواتب من 301 مليار جنيه في العام الماضي إلى 335 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة، ذهبوا إلى مايقارب من 5 ملايين موظف في الجهاز الإدارى للدولة، متابعا: تم تحسين أحوال الأطباء والتمريض في ظل الظروف الحالية وذلك كلفت الخزانه 3 مليارات جنيه، بالإضافة إلى المرضى في الصحة، كما أن المستشفيات الحكومية المجانية بها أدوية زادت من6مليار جنيه بالإضافة إلى مبالغ مخصصة لأغذية المرضى بالمستشفيات والمستلزمات الطبية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بقيمة 22 مليار جنيه.. التعليم تطالب النواب باعتمادات إضافية بالموازنة لمواجهة تداعيات كورونا

وزيرة التخطيط للنواب: ضح 6 تريليونات جنيه استثمارات عامة.. 40 مليارا للاستثمار في الاتصالات و21 مليارا بالصحة.. وإنهاء 70% من المناطق العشوائية

بقيمة 2 تريليون و297 مليار جنيه.. النواب يقر أضخم موازنة مصرية.. وزير المالية يزف بشرى بشأن رفع الرواتب.. ويشيد بدعم البرلمان

بزيادة 33.9 مليار جنيه.. تعرف على مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بالموازنة الجديدة

بقيمة 555 مليار جنيه .. تعرف على مخصصات سداد القروض بالموازنة الجديدة

برلماني يطالب بزيادة ميزانية قطاعي الزراعة والصناعة فى الموازنة

ترشيحاتنا

وصيتك يا الله أطفالي.. رسالة مؤثرة من الطبيب أحمد ماضي قبل وفاته بكورونا.. فيديو

10 جنيهات.. أسعار تذاكر المترو الجديدة.. السيارات الكهربائية في الأسواق المصرية.. سبب انخفاض إصابات كورونا

شاهد لكمة عنيفة من شاب أسود لرجل أبيض تطيح به على أرض القطار| فيديو

اصطدام مروع.. شاهد تطاير متسابقين بدرجاتهما النارية في الهواء.. فيديو

العدل: أنصح إكرامي وعاشور بالصمت.. وأطالب الجماهير بعدم التطاول على أي لاعب ترك النادي

رئيسة النواب الأمريكي تدعو إلى انعقاد المجلس بشكل طارئ.. لهذا السبب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لحظة سقوط مراسل قناة إسرائيلية على الأرض أمام الكاميرا في دبي.. فيديو

شاهد لكمة عنيفة من شاب أسود لرجل أبيض تطيح به على أرض القطار| فيديو

اصطدام مروع.. شاهد تطاير متسابقين بدرجاتهما النارية في الهواء.. فيديو