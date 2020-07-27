مساعد وزير المالية: لا فارق بين الأوكازيون والمبادرة سوى التقسيط.. فيديو

قال محمد عبد الفتاح، مساعد وزير المالية: نحن في فترة أعياد والإقبال على منتجات مبادرة "مايغلاش عليك" ليس كما هو متوقع ، وبناء على هذا جعلنا فترة المبادرة تمتد لمدة 3 أشهر من الأجل الحرية في التفكير والاختيار.





وأوضح "عبد الفتاح"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة الآن" المذاع على قناة "الحدث"، الخصومات تتعدى 20% ونسبة التخفيض تختلف من منتج إلى منتج ومن مصنع إلى مصنع، متابعا النسبة20% ليست قطعية ولكن لا تقل عن 10%، وتصل في بعض الأحيان إلى 35% في بعض المنتجات، مشددا على أن كل مواطن يقيم على أرض مصر يمكن أن يستفيد من تلك الخصومات أيا ما كانت ظروفة أو الوضع الاجتماعي.





وأضاف أن نسبة الـ10% الأخيرة التي تقدمها وزارة التضامن مقتصرة على من لديه بطاقة تموينية، والدولة تعطى للمواطن 10% إضافية أخرى كلما اشترى سلعة أخرى، مشددا على أن الخصم ليس يقدم نقدا، متابعا: وزارة المالية متحملة باقي 10% الخاصة بأصحاب بطاقة التموين.





وتابع: أن 20 % الأخرى يتحملها ويساهم بها التجار والصناع، معقبا: لا يوجد تعارض بين المبادرة والأوكازيون، الاتنين بيصبوا في مصلحة المواطن المصري.



وواصل قائلا: هناك فارق الأوكازيون لا يوجد به تقسيط أو دعم من الدولة وحيث أن الأوكازيون يعد تفريغ السلع والمنتجات المتواجدة فى المخازن، موضحا أن هناك 5 بنوك مشتركة فى التقسيط بالإضافة إلى بعض الشركات الخاصة بالتمويل الاستهلاكي، مشددا على أن التقسيط متاح لكل من يريد وليس لحاملى بطاقات التموين فقط.



