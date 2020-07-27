AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مساعد وزير المالية: لا فارق بين الأوكازيون والمبادرة سوى التقسيط.. فيديو

الإثنين 27/يوليه/2020 - 04:40 ص
وزارة المالية
وزارة المالية
Advertisements
اسراء صبري
قال محمد عبد الفتاح، مساعد وزير المالية: نحن في فترة أعياد والإقبال على منتجات مبادرة "مايغلاش عليك" ليس كما هو متوقع ، وبناء على هذا جعلنا فترة المبادرة تمتد لمدة 3 أشهر من الأجل الحرية في التفكير والاختيار.

وأوضح "عبد الفتاح"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة الآن" المذاع على قناة "الحدث"، الخصومات تتعدى 20% ونسبة التخفيض تختلف من منتج إلى منتج ومن مصنع إلى مصنع، متابعا النسبة20% ليست قطعية ولكن لا تقل عن 10%، وتصل في بعض الأحيان إلى 35% في بعض المنتجات، مشددا على أن كل مواطن يقيم على أرض مصر يمكن أن يستفيد من تلك الخصومات أيا ما كانت ظروفة أو الوضع الاجتماعي.

وأضاف أن نسبة الـ10% الأخيرة التي تقدمها وزارة التضامن مقتصرة على من لديه بطاقة تموينية، والدولة تعطى للمواطن 10% إضافية أخرى كلما اشترى سلعة أخرى، مشددا على أن الخصم ليس يقدم نقدا، متابعا: وزارة المالية متحملة باقي 10% الخاصة بأصحاب بطاقة التموين.

وتابع: أن 20 % الأخرى يتحملها ويساهم بها التجار والصناع، معقبا: لا يوجد تعارض بين المبادرة والأوكازيون، الاتنين بيصبوا في مصلحة المواطن المصري.

وواصل قائلا: هناك فارق الأوكازيون لا يوجد به تقسيط أو دعم من الدولة وحيث أن الأوكازيون يعد تفريغ السلع والمنتجات المتواجدة فى المخازن، موضحا أن هناك 5 بنوك مشتركة فى التقسيط بالإضافة إلى بعض الشركات الخاصة بالتمويل الاستهلاكي، مشددا على أن التقسيط متاح لكل من يريد وليس لحاملى بطاقات التموين فقط.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بمدد زمنية ممتدة.. التمويل الاستهلاكي يتيح لعملائه شراء السلع المعمرة بالقسط

جهز بيتك.. "التخطيط" تعلن توفير سلع بالتقسيط لحاملي بطاقات التموين

المالية: مبادرة تشجيع المنتج المحلي تنهض بالمصانع وخصم لحاملي بطاقات التموين

خصم 10% لحاملي بطاقات التموين.. المالية تكشف أسباب إطلاق مبادرة تشجيع المنتج المحلي

انطلاق مبادرة ما يغلاش عليك غدًا بخصومات 20٪ .. ودعم إضافي ألف جنيه لكل بطاقة تموينية

إنفوجراف.. أبرز المعلومات عن مبادرة ما يغلاش عليك بتكليف من الرئيس.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

أول تعليق من كريستيانو رونالدو بعد تتويج يوفنتوس بالدوري الإيطالي

القائم يحرم شيكابالا من تسجيل هدف عالمي في شباك وادي دجلة

شريف رمزي يوجه رسالة لـ إسعاد يونس.. شاهد

الفرق بين الأصلي والمزوّر.. احذر من شراء اللحوم بالأختام غير الحكومية

في لمسته الأولى مع الزمالك.. نجل فاروق جعفر يهدد مرمى وادي دجلة

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد تتويج يوفنتوس باللقب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرق بين الأصلي والمزوّر.. احذر من شراء اللحوم بالأختام غير الحكومية

نشرة المرأة والصحة.. 21 دواء يوقف تكاثر فيروس كورونا.. وننشر إطلالات دينا الشربيني بعد تصدرها التريند

شاهد| استجابة لمبادرة الرئيس السيسي.. سيارات شهيرة من مرسيدس و Bmw و هامر تعمل بالغاز