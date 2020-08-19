AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد.. رضا البحراوي ومصطفى حجاج في كواليس أغنية "أبويا قالي زمان".. فيديو

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 04:34 م
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
نشر الفنان رضا البحراوي فيديو له مع الفنان مصطفى حجاح من كوليس أغنية "أبويا قالي زمان " وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".


وعلق رضا البحراوي قائلا "من كواليس تصوير أغنية " أبويا قالي زمان " يا زمن مالك مالك حططني ليه بس ف بالك".

اقرأ ايضًا:

حلمي بكر: نفسي ألحن لـ رضا البحراوي.. ومحمد رمضان ليس له علاقة بالغناء| فيديو

وطرح رضا البحراوى أغنية جديدة بعنوان "الحزن لما انتصر"، وهي من توزيع حسام ماركو.

كانت أبرز أعمال رضا البحراوى الفنية كل من أغنية "سمعت كلامكم عني"، و"كل ما افكر"، و"الحزن"، وغيرها من الأغاني المتنوعة والمختلفة.

<
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صورته في مصر.. كارول سماحة تشارك بصورة من كواليس الفيديو كليب الجديد

بـ ماكياج صاخب .. شيرين رضا تخطف أنظار متابعيها

بطريقة كوميدية إيمي سمير غانم تغني لـ رضا البحراوي

كارول سماحة تستعد لطرح أغنية جديدة

بصحبة قطة.. شيرين رضا تبهر متابعيها بإطلالة جذابة

بملابس ملفتة.. هند رضا تستعرض أناقتها فى أحدث جلسة تصوير

ترشيحاتنا

الضربات تتوالى في الأهلي.. محمد شريف يوقع لنادي بيراميدز ..فيديو

خالد جلال يهاجم ميدو: لم نتجسس على الزمالك وهذه ليس طريقتي

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2020 وطرق السداد عبر هذا الرابط

جون بولتون يكشف لمن سيصوت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

رئيس الحركة اللبنانية الحرة يكشف معلومات جديدة فى اغتيال رفيق الحريري

بملابس غير تقليدية .. ميريهان حسين تتألق فى الساحل الشمالي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل يساعد فيسبوك في نشر معلومات مضللة عن جائحة كورونا؟ دراسة تجيب

الإنفلونزا الإسبانية الوباء الأكثر فتكا في التاريخ.. كيف تعاملت مدارس العالم مع الجائحة الشرسة؟ | صور

بفستان جذاب .. سارة نخلة تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة