شاهد.. رضا البحراوي ومصطفى حجاج في كواليس أغنية "أبويا قالي زمان".. فيديو

نشر الفنان رضا البحراوي فيديو له مع الفنان مصطفى حجاح من كوليس أغنية "أبويا قالي زمان " وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
وعلق رضا البحراوي قائلا "من كواليس تصوير أغنية " أبويا قالي زمان " يا زمن مالك مالك حططني ليه بس ف بالك".
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وطرح رضا البحراوى أغنية جديدة بعنوان "الحزن لما انتصر"، وهي من توزيع حسام ماركو.
كانت أبرز أعمال رضا البحراوى الفنية كل من أغنية "سمعت كلامكم عني"، و"كل ما افكر"، و"الحزن"، وغيرها من الأغاني المتنوعة والمختلفة.
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وعلق رضا البحراوي قائلا "من كواليس تصوير أغنية " أبويا قالي زمان " يا زمن مالك مالك حططني ليه بس ف بالك".
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وطرح رضا البحراوى أغنية جديدة بعنوان "الحزن لما انتصر"، وهي من توزيع حسام ماركو.
كانت أبرز أعمال رضا البحراوى الفنية كل من أغنية "سمعت كلامكم عني"، و"كل ما افكر"، و"الحزن"، وغيرها من الأغاني المتنوعة والمختلفة.
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