الإفتاء تصحح اعتقادا خاطئا حول غسل الجنابة.. تعرف عليه

صحح الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، اعتقادًا خاطئًا لدى البعض أنه يلزم تغيير الملابس التي يرتديها الإنسان ولم تُصيبها الجنابة.





وأضاف «شلبي» في إجابته عن سؤال: «هل يجب تغيير الملابس بعد الاغتسال من الجنابة؟» أنه إذا كانت الملابس الخارجية لم يصل إليها هذا الماء -الجنابة- أصلًا، فلا حرج من ارتدائها لأنه لم يصبها هذا الماء -الجنابة-.





وأوضح أنه ذهب الحنفية والمالكية إلى أن ماء الجنابة نجس، ورأى الشافعية في الأظهر والحنابلة وهو المذهب: إن ماء الجنابة الإنسان طاهر سواء أكان من الذكر أو الأنثى، فخروجًا من الخلاف يغسل مكان وجود هذا الماء ويلبس الثوب بعده.





حكم تأخير الاغتسال من الجنابة





ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، مفاده، «هل يأثم من يخرج من بيته وهو جُنُب لقضاء متطلبات في غير مواقيت الصلاة سواء كان الخروج لحاجة ضرورية أو غير ضرورية؟».



وقالت لجنة الفتوى، إنه لا بأس بخروج الجنب إلى السوق وغيره مما لا بد منه لقضاء حوائجه، ولا إثم عليه في هذا إلا إذا ضيع الصلاة عن وقتها، لكن يستحب له المبادرة إلى الاغتسال.



وأوضحت أن من السُنة المبادرة إلى الاغتسال بعد الجماع، ويجوز أن ينام الإنسان أو يأكل أو يشرب وهو جنب.





هل يجوز الاغتسال من الجنابة بدون غسل الشعر



