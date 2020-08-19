جامعة سوهاج تواصل امتحانات الفرق النهائية للأسبوع الخامس

أجرى اليوم، الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج ، جولة تفقدية لمتابعة سير أعمال الامتحانات بالفرق النهائية بكلية الآداب التي تستمر في أسبوعها الخامس، وأيضًا امتحانات الدراسات العليا داخل ٣ كليات، وذلك بالحرم الجامعي القديم والجديد، يرافقه الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ولفيف من عمداء ووكلاء الكليات، ومديري الدراسات العليا.





وشملت الجولة تفقد مقار اللجان بكلية الآداب لمرحلة الليسانس بالفرقة الرابعة، ولجان الدراسات العليا بكليات التربية الرياضية والهندسة والزراعة، حيث اطمئن رئيس الجامعة من الطلاب عن سهولة الإختبارات ومدى ملائمتها للمادة العلمية المقررة قبل ١٥ مارس ٢٠٢٠ وما تم شرحه عبر المنصات الالكترونية عقب ذلك التاريخ، كما تابع جانب من اختبارات قسم الترجمة الفورية ببرنامج اللغة الإنجليزية، مشددًا على ضرورة استمرار المحافظة على المسافة الآمنة بين الطلاب وتطبيق كافة اجراءات التعقيم وارتداء الكمامات طوال فترة أداء الاختبارات.





جدير بالذكر أن امتحانات الفرقة النهائية بكلية الآداب يؤديها ٢٩٠٧ طالب موزعة على ٦٤ لجنة فرعية خلال الفترة من ١٩ يوليو الماضي حتى ٢٢ أغسطس الحالي، أما امتحانات الدراسات العليا بكليات الهندسة والزراعة والتربية الرياضية يؤديها ١٧٣ طالب موزعين على ١٠ لجان، وتستمر في الفترة من ١٦ حتي ٣٠ أغسطس الجاري.

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