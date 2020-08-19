البلشي وشلبي في مواجهة الإعادة بـ "شيوخ" دمياط

كالآتي: فوز المهندس وليد صلاح التمامي، وهو الحاصل على أعلى الأصوات في المحافظة ، وكانت النسبة 52.700 صوت دون أصوات الناخبين بالخارج.







كما تم الاعلان عن ان الإعادة ستكون بين كل من أحمد عبد الشافي البلشي وحمدي عبد المجيد شلبى.



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من المقرر ان يستعد مرشحا الاعادة على مقعد الفردى المتبقي بمحافظة دمياط ، لخوض مرحلة الاعادة وستكون المنافسة حامية بين المرشحين البلشي وشلبي.



الجدير بالذكر ان المرشح أحمد عبدالشافي البلشي هو مرشح حزب مستقبل وطن على المقعد الفردى وحمدى شلبي هو مرشح حزب الحركة الوطنية على المقعد الفردى والاثنان من ابناء مركز كفرسعد بمحافظة دمياط.

أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية لانتخابات مجلس الشيوخ، نتائج الفائزين في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بمحافظة دمياط