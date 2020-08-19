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أخبار العالم

مصرع مواطن كردي في عدوان تركي على إقليم كردستان العراق

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 04:44 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
لقي مواطن عراقي كردي مصرعه، اليوم الأربعاء، جراء القصف التركي الذي تعرضت له منطقة شمال دهوك، في إقليم كردستان العراق. 

وأفادت وسائل الإعلام العراقية باختراق الطيران التركي أجواء العراق وقصف موقعين بمحافظة دهوك، شمال البلاد. 

ووفقًا لـ "أخبار العراق"، قال مصدر أمني من محافظة دهوك في إقليم كردستان، إن "الغارات التركية تجددت، مستهدفة قرية دفري بقضاء آكري التابع لمحافظة دهوك".

وأضاف المصدر أنه لم يتم معرفة حجم الخسائر حتى الآن. 

وفي وقت سابق، أعلنت تركيا مقتل أحد قادة حزب العمال الكردستناني في العراق، بغارة نفذتها طائرات تركية قبل أيام.
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