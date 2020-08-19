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أخبار العالم

بعد تفجيرات مرفأ بيروت.. سد لبناني يهدد الحياة.. والسلطات تحذر

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 04:56 م
المصلحة الوطنية لنهر
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
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محمود نوفل
حذرت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني اللبنانية من أي تعدٍ تخريبي على سد القرعون الأمر الذي قد يشكل خطرا مباشرا على السلامة العامة لما يحتوي خلفه من كميات مياه ضخمة، لافتة الي انه في حال خروج تلك المياه من بحيرة القرعون بسبب انهيار السد، ستؤدي الى موجة مياه خطيرة تجرف معها جميع المناطق القريبة من مجرى نهر الليطاني من واطي السد حتى المصب في القاسمية بالقرب من مدينة صور.


وأوضحت المصلحة في بيان لها اليوم أنه تم تخصيص نقطة حماية ثابتة على الجهة الشرقية لسد القرعون، مع نقاط حراسة ثابتة ، لافتة الي أنها تعمل على تثبيت نقطة حراسة ثابتة على الجهة الغربية للسد ونقل جميع المنشآت المدنية الى خارج حرم الاستملاك، بالاضافة الى تنفيذ اشغال هندسية ومعدنية لحماية ومراقبة جميع المداخل والانفاق وسد الثغرات الامنية وتقييد الحركة في المنشآت.


كما أعلنت المصلحة عن وضع مكعبات أسمنتية على المداخل حيث يتم تثبيت نقاط حراسة وفق التدبير الامني، مشيرة الي انه يجري حاليا وضع وتحديد تدابير اضافية على البنى التحتية لتلافي أي خرق بإشراف الاجهزة الامنية.


جدير بالذكر ان سد القرعون هو منشأة استراتيجية وطنية، ويبلغ مخزونه من المياه 220 مليون متر مكعب ويبلغ ارتفاعه 62 م وطول قمته 1100 م، وهو من السدود الركامية مع واجهة خرسانية بمساحة 50,000 م2.
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