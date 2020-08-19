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محافظات

بالأسماء.. إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ للمقاعد الفردية بالدقهلية

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 06:18 م
الهيئة الوطنية لانتخابات
الهيئة الوطنية لانتخابات مجلس الشيوخ
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همت الحسينى
أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية لانتخابات مجلس الشيوخ، نتائج انتخابات مجلس الشيوخ 2020 كاملة

حيث صرح بأن الفائزين في الانتخابات بمحافظة الدقهلية على المقاعد الفردية يبلغ عددهم ٦ نواب وهم مرشحو حزب مستقبل وطن كالاتى: طارق احمد محمد عبدالهادى، جمال عبد الظاهر محمد إسماعيل خضر، محمد عبد المعطى على السيد، عبده عطيه علي عايشه، ثروت فتح الباب أبو الفتوح محمد ، رضا محمد الحسيني الشافعي.

وقال، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة استقبلت عدد 49 تظلما وفصلت فيهم جميعهم وانتهت في البعض منها إلى عدم قبولها شكلا .

واضاف بأن الهيئة هى المنوط بها إعلان النتائج النهائية دون غيرها.
وأضاف لاشين خلال كلمته مؤتمر إعلان نتائج انتخابات مجلس الشيوخ 2020، أنه أصدر القرار رقم 50 لسنة 2020 باعتماد نتيجة الانتخابات وكانت نتيجة التصويت في كل محافظات الجمهورية بنسبة 84.58% وعدد الأصوات الباطلة مليون و381 ألفا بنسبة 15.42%.
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