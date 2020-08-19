محافظ الدقهلية يكلف بانطلاق حملة مكبرة للتصدى للفساد

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الأربعاء ، هيثم الشيخ نائب المحافظ، يرافقه السيد اللواء عبد القادر النورى السكرتير العام بالإشراف على حملة مكبرة للمرور والمتابعة والتفتيش على كافة القطاعات الخدمية المختلفة بنطاق الوحدات المحلية لشرق وغرب المنصورة للاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين ، والتصدى لكافة أشكال الفساد ، بهدف التحسين المستمر فى مستوى الخدمات التى تقدمها الأجهزة المختلفة بالمحافظة للمواطنين .





يشارك فى الحملة الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة ، والدكتور عبد المنعم المنجى وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطرى ،والدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى والسيد دايرة وكيل وزارة التموين وفرق العمل بالمديريات الخدمية المشار إليها ومن الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالمحافظة





وذلك فى إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة تحسين مستوى الخدمات للمواطنين ومواجهة الفساد بكافة أنواعه، واستمرارا لسلسلة الحملات الميدانية للمرور والتفتيش على قطاعات الخدمات المختلفة بنطاق محافظة الدقهلية والتى يتم تنفيذها بالتنسيق مع فرع هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة





وقال محافظ الدقهلية ان حملة اليوم تستهدف المرور على منافذ الخدمة بالوحدات المحلية،المستشفيات ومحلات بيع السلع والمخابر والمجازر ودور الرعاية الاجتماعية للايتام والمسنين مشيرا الى ان الحملة تضم فرق الأنقاذ والتعامل الفورى مع الحالات بلا مأوى بالشوارع لالحاقهم بدور الرعاية والعناية بهم بمشاركة المجتمع المدنى " جمعية بداية" بالدقهلية





ووجه المحافظ خلال إعطائه إشارة البدء لانطلاق فرق العمل بالحملة على أهمية العمل بكل جدية والتزام مشيرا إلى أن جميع الأجهزة بالمحافظة تعمل بتنسيق وتعاون وتناغم من أجل صالح المواطن الدقهلاوى وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من كافة منافذ الخدمة بكل القطاعات على مستوى المحافظة.