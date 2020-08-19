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فن

برد الوحدة لـ جنات تنضم لقائمة التريند على اليوتيوب

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 08:01 م
صدى البلد
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آيه عاطف
حققت أغنية "برد الوحدة" لـ جنات نجاح كبير جدًا حيث إستطاعت أن تحتل مركز من قائمة الـ 20 تريند على موقع "اليوتيوب".

تقول كلمات الاغنية :"أصعب من أصعب إحساس بيفوت عالواحدة .. وتلج وخوف من بعد ما سابها .. وقت ما كانت عاملة حسابها ..إنها تفضل جوة حياته .. أول واحدة وآخر واحدة" 

ويلها في ليلها ..لا عارفة تعيش ولا قادرة تموت .. كل مشاهد بينهم جوا عينها تفوت .. تحضن روحها لحد ما صورته ساعتها تروح .. وجع الجسم يروح وبيفضل وجع الروح".

"برد الوحدة " كلمات : كريم حكيم، ألحان : خالد فتوح، توزيع : الهامى دهيمة وادهم دهيمة، مكس : احمد حسام 

برد الوحدة لـ جنات تنضم لقائمة التريند على اليوتيوب
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