لن يخطر ببالك .. مشروب قادر على علاج الأرق نهائيا

يعانى عدد كبير من الأفراد أحيانا من اضطرابات النوم و الأرق الذى يؤثر بالسلب على معظم أجهزة الجسم ويتسبب فى انخفاض التركيز والشعور بالاجهاد والمعاناة من الشيخوخة المبكرة .









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وذكر موقع " بولد سكاى" انه يمكن علاج هذه المشكلة دون استخدام أدوية من خلال تناول شاي اللافندر









ويعتقد على نطاق واسع أن شاي اللافندر له خصائص منومة وعلاجية، ويساعد على استقرار الحالة المزاجية وتعزيز المشاعر الإيجابية في أذهاننا. للشاي تأثير عصبي كبير على أذهاننا مما يساعدنا على النوم جيدًا عند تناوله أثناء النوم.









طريقة تحضير شاى اللافندر:

صب كوبين من الماء الساخن في 2-3 زهور لافندر طازجة.

اترك الخليط ينقع لمدة عشر دقائق ثم صفي المكونات واحتسي الشاي.