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توك شو

الخوف من الشتاء.. أستاذ مناعة يكشف حقيقة تعرض مصر لموجة ثانية من كورونا

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 07:30 م
كورونا
كورونا
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هاني حسين
قال الدكتور أشرف عقبة رئيس قسم المناعة والباطنة بجامعة عين شمس، إن وجود لجنة عليا لإدارة أزمة فيروس كورونا إجراء في غاية الاهمية من اجل متابعة تطورات فيروس كورونا على أرض الواقع .

وأضاف اشرف عقبة في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز "، ان إجراءات الحكومة  للتعامل مع فيروس كورونا ترتبط بشكل كبير بمنحنى الإصابات اليومي.

وتابع أشرف عقبة، قائلا: " تطبيق اختبار pcr  على القادمين من الخارج يعطينا فرصة للاطمئنان لعودة السياحة وضمان خلو كل القادمين من الخارج من فيروس كورونا ".

وأوضح اشرف عقبة أنه مع دخول فصل الشتاء تزيد حالات الإصابة بالأنفلونزا الموسمية ولذلك قرر رئيس الوزراء استيراد 2.5 مليون جرعة للانفلونزا الاقليمية .

ولفت اشرف عقبة إلى أن الاماكن المغلقة تكون فرص الاصابة فيها بفيروس كورونا مرتفعة خاصة في فصل الشتاء وهناك تخوف مع دخول فصل الشتاء وبدء المدارس من زيادة الأعداد ،وهذا هاجس يطارد كل دول العالم ولذلك تتبع كل دول العالم الاجراءات الاحترازية اللازمة لمنع زيادة الأعداد.
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