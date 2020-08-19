الخوف من الشتاء.. أستاذ مناعة يكشف حقيقة تعرض مصر لموجة ثانية من كورونا

في غاية الاهمية من اجل متابعة تطورات فيروس

بجامعة عين شمس، إن وجود لجنة عليا لإدارة

وتابع أشرف عقبة، قائلا: " تطبيق اختبار pcr على القادمين من الخارج يعطينا فرصة للاطمئنان لعودة السياحة وضمان خلو كل القادمين من الخارج من فيروس كورونا ".

وأوضح اشرف عقبة أنه مع دخول فصل الشتاء تزيد حالات الإصابة بالأنفلونزا الموسمية ولذلك قرر رئيس الوزراء استيراد 2.5 مليون جرعة للانفلونزا الاقليمية .

ولفت اشرف عقبة إلى أن الاماكن المغلقة تكون فرص الاصابة فيها بفيروس كورونا مرتفعة خاصة في فصل الشتاء وهناك تخوف مع

فصل

وبدء المدارس من زيادة

،وهذا هاجس يطارد كل دول العالم ولذلك تتبع كل دول العالم الاجراءات

اللازمة لمنع زيادة