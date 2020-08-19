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فن

أصالة تسترجع ذكرياتها مع أغنية "يا مجنون مش أنا ليلى".. شاهد

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 07:40 م
اصالة
اصالة
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مصطفى كرم
استرجعت الفنانة السورية أصالة نصري،زكرياتها مع اغانيتها القديمة " يا مجنون مش انا ليلى" والتي حقتت نجاحا كبيرا وقت طرحها .

ونشرت أصالة عبر حسابها بإنستجرام جزء من الاغنية وعلقت عليها قائلة " الذكريات" وانهالت التعليقات من متابعيها وجاءت بين "من احلى الاغاني اللي بحبها" و " الله على الجمال،" و "طول عمرك مبدعه".

طرحت السورية أصالة نصرى فيديو كليب أغنيتها الجديدة "اتحبنى" باللهجة الخليجية، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، من كلمات العالية، ألحان راكان، توزيع هشام السكران، بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك.


من ناحية اخري أعلنت أصالة عن الانتهاء من تسجيل أغانى ألبومها الجديد الذى يحمل اسم "لا تستسلم".
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