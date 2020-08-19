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منوعات

ظهور نادر لـ النمر الأسود في دولة عربية.. فيديو

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 07:53 م
النمر الأسود
النمر الأسود
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أماني إبراهيم
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه حيوان نادر وهو النمر الاسود وهو يجري ويصعد جبلا صخريا.


لم يتم تحديد وقت التصوير في الفيديو لكن النمر الأسود ظهر أمام المتنزهين في سد (ضرك) بمحافظة المندق التابعة لمنطقة الباحة في المملكة العربية السعودية.


ومن المعروف عن هذا النمر أنه نادر في العالم، وبعد تداول هذا الفيديو طالب رواد المواقع بضرورة حماية هذا الحيوان النادر ونقله لمحمية طبيعية حفاظا عليه من الصيد الجائر.

ونشر صاحب الفيديو مقطع آخر، يقول فيه أنه بعد التدقيق، ووصول مقاطع فيديو أخرى تبين أنه قط أسود كبير والتصوير أعطى انطباع أنه بحجم النمر.


والنمر الأسود نوع نادر من النمور ناتج عن طفرة لونية بسبب نقص الميلانين، وعادة ما يسمى عن طريق الخطأ بالفهد الأسود، وتوجد علامات وردية وبنية على جسده تظهر بمجرد الاقتراب منه.


ويحب النمر الاسود التخفي والعزلة وعدم الظهور، ويقضي عمره متخفيا بين الأشجار، ولكن حاليا هو معرض لخطر الإنقراض بسبب الصيد الجائر من أجل الحصول على جلده الناعم غالي الثمن.
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