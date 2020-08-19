منذ جائحة كورونا.. مصر للطيران تسير أول رحلة سياحية إلى مطار طابا.. شاهد

قامت الشركة الوطنية مصرللطيران، اليوم الأربعاء، تشغيل أول رحلة خاصة من مطار القاهرة الي مطار طابا وعلى متنها 200 راكب في الاتجاهين بطائرتها الجديدة من طراز الايرباص A320Neo ، حيث قامت الشركة بالتعاقد مع إحدى الشركات السياحية لتسيير رحلتين أسبوعيًا إلى طابا لنقل مجموعات سياحية خلال شهري أغسطس وسبتمبر الحاليين.





يأتي هذا في أعقاب الزيارة التي قام بها الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى لمطار طابا الدولى للإطمئنان على أعمال التطوير ورفع كفاءة تشغيل المطار ، ومتابعة منظومة الكاميرات الحرارية التى يبلغ عددها (٤) كاميرات ، والإرشادات الخاصة بالضوابط الإحترازية بالمطار ، تمهيدًا لإستقبال الرحلات الجوية .





وفى إطار التسهيلات التي قدمتها وزارة الطيران المدني بمنح خصومات لشركات الطيران بنسبة ٥٠ %على رسوم الهبوط و٢٠% علي رسوم الخدمات الأرضية تحفيزًا للسياحة الوافدة إلى إلى محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومرسى مطروح .



