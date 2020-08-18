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أخبار البلد

أكاديمية مصر للطيران للتدريب تجدد اعتماد شهادات الأيزو الدولية

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 08:34 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
نجحت أكاديمية مصر للطيران للتدريب، فى اجتياز تفتيش شركة SGS لتجديد إعتماد شهادة الأيزو "9001/2015" الخاص بنظام إدارة الجودة لأجهزة الطيران التمثيلى والتدريب الفنى وتصميم وتطوير البرامج التدريبية وشهادة الأيزو "14001/2015" الخاصة بنظام إدارة البيئة وإلتزام جميع أنشطة التدريب في حماية البيئة وشهادة الأيزو "18001/2007" الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى إنه قد تمت كافة التجديدات بدون أى من حالات عدم تطابق الذي يعكس مدى ريادة أكاديمية التدريب

وقد أبدى وفد الشركة رضاهم التام بالعملية التدريبية وما تتمتع به الأكاديمية من منظومة تدريب عالية الجودة تضاهى المستويات العالمية.

الجدير بالذكر أن هذا الاعتماد يعد تأكيدًا على ريادة أكاديمية مصر للطيران للتدريب بين المراكز العالمية المتخصصة في مجالات التدريب المختلفة ومواكبتها لأعلى المقاييس الدولية وأحدث التطورات العالمية فى التدريب ، كما أن هذه الإعتمادات الدولية تعد ضرورية عند إجراء أي اتفاقيات أو بروتوكولات تعاون مع الشركات والهيئات العالمية والتى تشترط الحصول علي هذه الشهادات .
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