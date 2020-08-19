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رياضة

التشكيل الرسمي.. بايرن ميونخ بالقوة الضاربة أمام ليون

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 08:07 م
صدى البلد
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أحمد هاني
يستضيف ملعب خوسية الفالادي بالعاصمة البرتغالية لشبونة مباراة نصف نهائي بطولة دورى ابطال اوروبا حيث يلعب فريق ليون الفرنسي امام فريق بايرن ميونخ الالماني  .


وجاءت تشكيلة بايرن ميونخ كالاتي:


نوير

ديفيز - ألابا - بواتينج - كيميتش

تياجو - جوريتسكا

بيريسيتش - مولر - جنابري

ليفاندوسكي

تشكيلة أوليمبيك ليون :


لوبيز

مارسال - مارسيلو - دينايير

كورنيه - كاكيريت - جيماريش - دوبوا

عوار

ديباي - إيكامبي


وسيواجه الفائز من مباراة ليون الفرنسي وبايرن ميونخ الالماني فريق باريس سان جيرمان في نهائي بطولة دورى ابطال اوروبا يوم الأحد الموافق 23 أغسطس علي ملعب النور بالعاصمة البرتغالية لشبونة . 

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