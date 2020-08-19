الأصل بيحن.. محمد سامي يفتخر بارتدائه الجلباب الصعيدي.. شاهد

شارك المخرج محمد سامي جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الجتماعى إنستجرام بصورة جديدة وهو يتردى الجلباب الصعيدي.
وكتب سامى معلقًا على صورته: "الأصل بيحن .. سوهاج بلدى متجبش غير رجالة".
وكشف محمد سامي، في أحدى اللقاءات أسرار مسلسله الجديد "نسل الأغراب" الذى يلعب بطولته النجمان أحمد السقا وأمير كرارة فى أول عمل درامى يجمع النجمين الكبيرين الذى يعود به إلى الدراما الصعيدية المحببة إليه ويخوض به السباق الرمضاني 2021.
كما كشف لأول مرة عن شخصيتي بطلي العمل، عساف الغريب، وغفران الغريب، ويؤدي السقا دور عساف، فيما يقدم كرارة دور غفران.. وكيف أقنع سامى النجمين الكبيرين وعرض الأمر على أمير كرارة، وتحمس جدًا للفكرة، أن يشارك السقا فى عمل درامى.
وكشف أيضا تفاصيل تعاقده على العمل مع شركة" سينرجي" لمدة 3 سنوات، كمخرج ومؤلف وهي أعوام 2021، 2022، 2023، وذلك نظير 3 أعمال متتالية.