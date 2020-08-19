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فن

الأصل بيحن.. محمد سامي يفتخر بارتدائه الجلباب الصعيدي.. شاهد

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 09:08 م
صدى البلد
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أسماء الحسيني
شارك المخرج محمد سامي جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الجتماعى إنستجرام بصورة جديدة وهو يتردى الجلباب الصعيدي. 

وكتب سامى معلقًا على صورته: "الأصل بيحن .. سوهاج بلدى متجبش غير رجالة".

وكشف محمد سامي، في أحدى اللقاءات أسرار مسلسله الجديد "نسل الأغراب" الذى يلعب بطولته النجمان أحمد السقا وأمير كرارة فى أول عمل درامى يجمع النجمين الكبيرين الذى يعود به إلى الدراما الصعيدية المحببة إليه ويخوض به السباق الرمضاني 2021. 

كما كشف لأول مرة عن شخصيتي بطلي العمل، عساف الغريب، وغفران الغريب، ويؤدي السقا دور عساف، فيما يقدم كرارة دور غفران.. وكيف أقنع سامى النجمين الكبيرين وعرض الأمر على أمير كرارة، وتحمس جدًا للفكرة، أن يشارك السقا فى عمل درامى.

وكشف أيضا تفاصيل تعاقده على العمل مع شركة" سينرجي" لمدة 3 سنوات، كمخرج ومؤلف وهي أعوام 2021، 2022، 2023، وذلك نظير 3 أعمال متتالية.
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