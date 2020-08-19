نتائج انتخابات الشيوخ.. الإعادة على 3 مقاعد فردية بين 6 مرشحين بقنا

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن نتائج انتخابات الجولة الأولى لمجلس الشيوخ ٢٠٢٠ بمحافظة قنا، والتى أسفرت عن جولة إعادة بين ٦ مرشحين، من بينهم ٥ ينتمون لأحزاب مستقبل وطن والشعب الجمهورى، وحماة الوطن، و المؤتمر" ومرشح مستقل.





وجاءت أسماء المرشحين لجولة الإعادة، كالتالى: محمد كمال موسى "مستقبل وطن"، عبدالفتاح دنقل" مستقل"، أبو النجا المحرزى" مستقبل وطن"، وعبدالراضى عربى"الشعب الجمهورى"، و سيد فؤاد أبوزيد" حماة الوطن"، و نبيل بخيت" المؤتمر".





وشهدت محافظة قنا، صراعا بين ٤٢ مرشحا ما بين أحزاب ومستقلين، للفوز بـ ٣ مقاعد فردية، هى نصيب المحافظة من المقاعد الفردية.





وتم الإعلان عن فوز القائمة الوطنية بجميع المقاعد من الجولة الأولى، وكان نصيب محافظة قنا ٣ مقاعد بنظام القائمة.





يذكر أن محافظة قنا بها ٣٤٨ مركزا انتخابيا، تضم ٤٦٨ لجنة فرعية بمختلف مدن وقرى المحافظة، فيما يبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت ٢ مليون و ٢٦ ألفا و ٩٩٤ مواطنا.





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