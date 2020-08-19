وزير الأوقاف: عودة صلاة الجمعة أولى بشائر مبادرة الأمل حياة

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن عودة صلاة الجمعة بالمساجد أولى بشائر مبادرة "الأمل حياة" التي أطلقتها الوزارة وتهدف إلى بث روح الأمل، ومواجهة جماعات الإحباط والتيئيس، بنظرة متفائلة إلى الكون مفعمة بروح الحياة ، وانطلاقًا من أن رسالة الأديان الحقيقية هي عمارة الدنيا بالدِّين، وليس تخريبها باسم الدين.









وقال الوزير في تصريحات له مساء اليوم: "الدين الحقيقي قائم على التبشير لا التنفير ، والتيسير لا التعسير، وعلى الأمل والرجاء وعدم القنوط من رحمة الله ، لا على اليأس أو الإياس من روح الله ، فنفس المؤمن لا تجزع ، لأن أمله في الله كبير، وثقته فيه غير محدودة ، وإيمانه به وبقضائه وقدره ورضاه بهما خير باعث له على الطمأنينة والرضا".









وتابع جمعة: "قالوا: اشتدي أزمة تنفرجي ، وليس بعد الظلام إلا ضوء الصباح المسفر ، ولا يغلب عسر يسرين ، ولا شدة فرجين ، وقلنا : تفاءلوا بالخير تجدوه ، وقد تفاءلنا كثيرا بقدوم العام الهجري الجديد ، ولَم يخب ظننا في الله عز وجل فلم تمض ساعات على إطلاق المبادرة حتي كان قرار لجنة إدارة أزمة كورونا أول بشائرها ، والخير قادم.



