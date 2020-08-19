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ديني

رمضان عبد المعز: من أراد تذوق حلاوة الإيمان عليه بالحب.. فيديو

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 09:20 م
رمضان عبدالمعز
رمضان عبدالمعز
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محمود ضاحي
قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، ان حب النبى محمد صلى الله عليه وسلم، قيمة لا يتحقق الإيمان الا بها، وبالتالى لا دخول للجنة الا بحب الله والنبى محمد صلى الله عليه وسلم. 

وأضاف عبد المعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء: "الحب قيمة كبيرة، وبه يصل إلى ما يريد ويذوق طعم الإيمان"، مستشهدا بالحديث النبوي: "ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار".

وقال رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامى، إن تتبع زلات الناس وكشف عوراتهم وفضحهم على مواقع التواصل الاجتماعي، يعتبر من أعمال المنافقين.

وأوضح «عبدالمعز» خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون» المُذاع عبر فضائية "dmc"،  أن المؤمن دائمًا يستر الناس ولا يكشف عورته حتى لا يفضحه الله سبحانه وتعالى، ويغفر أخطاء الناس حتى يغفر الله تعالى له.

وأشار إلى أنه لو تغافلنا عن أخطاء الناس وعواراتهم سيصبح لدينا مجتمع سوى خال من المشاكل.

وفي حلقة سابقة أكد رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامى، أن قلة البركة في الوقت من علامات الساعة، مشيرًا إلى أن ما كان يفعله النبى محمد -صلى الله عليه وسلم- فى يوم، نفعله نحن الآن فى شهور.
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