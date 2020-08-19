AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

يد سيدات الزمالك يهزم سبورتنج 31 - 30 استعدادا للمعادي في الدوري

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 10:34 م
ز الفريق الأول لكرة
ز الفريق الأول لكرة اليد للسيدات بنادي الزمالك
Advertisements
منتصر الرفاعى -ملك موسى
فاز الفريق الأول لكرة اليد للسيدات بنادي الزمالك على فريق سبورتنج 31 - 30 في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم بصالة نادي سبورتنج بالإسكندرية.

 وأشاد قاسم إبراهيم المدير الفني ليد السيدات بأداء الفريق بالمباراة الودية اليوم رغم قوة الفريق المنافس وسيطرته علي المباراة في بدايتها ، إلا أن الفريق نجح في حسم نتيجة المباراة.

ومنح الجهاز الفني للفريق راحة للاعبات من التدريبات غدا علي أن يستأنف الفريق تدريباته مساء الجمعه المقبل بملاعب النادي المفتوحة.

يأتي هذا استعدادا لاستئناف بطولة الدوري العام حيث يخوض الفريق أول مباراه له عقب عودة النشاط الرياضي أمام المعادي يوم ٢٥ من الشهر الحالي بصالة نادي المعادي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نادي الزمالك يخوض تدريبه بمعسكر برج العرب.. وكارتيرون يشيد بأداء اللاعبين في ودية سموحة

يد الزمالك للسيدات يستأنف التدريبات استعدادًا لعودة الدوري

أخبار الزمالك| تطورات إصابة طارق حامد.. استعدادات الفريق لمواجهة بيراميدز

فريق الزمالك لكرة اليد يجري تدريباته بمقر النادي

طائرة الزمالك سيدات تواصل تدريباتها

لاعبات يد الزمالك يخضعن لتحاليل ومسحة طبية غدًا

ترشيحاتنا

حقيقة تعرض رمضان صبحي لمضايقات من جماهير الأهلي في الساحل الشمالي.. تفاصيل

ربة منزل بقنا: زوجي تحرش بابنتنا ولامس أجزاء حساسة منها ويخرج عليها عاريا تمامًا ..شاهد

سقطت أرضا.. ابنة رانيا فريد شوقي تثير ضجة على إنستجرام.. شاهد

أسطورة هندوسية تتحول إلى حقيقة في نيبال.. صور

المسماري: تركيا وقطر تستعدان للهجوم على مدينة سرت

مخاطر تحويل السيارات إلى العمل بالغاز .. كريم نجار يحسم الجدل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة جديدة تكشف ترتيب أعراض فيروس كورونا

بفستان لافت.. ياسمين صبري تستعرض جمالها على إنستجرام.. شاهد

بين الحب وخفة الدم.. أجمل 5 صور جمعت علا رشدي بزوجها أحمد داوود