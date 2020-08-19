يد سيدات الزمالك يهزم سبورتنج 31 - 30 استعدادا للمعادي في الدوري

فاز الفريق الأول لكرة اليد للسيدات بنادي الزمالك على فريق سبورتنج 31 - 30 في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم بصالة نادي سبورتنج بالإسكندرية.





وأشاد قاسم إبراهيم المدير الفني ليد السيدات بأداء الفريق بالمباراة الودية اليوم رغم قوة الفريق المنافس وسيطرته علي المباراة في بدايتها ، إلا أن الفريق نجح في حسم نتيجة المباراة.





ومنح الجهاز الفني للفريق راحة للاعبات من التدريبات غدا علي أن يستأنف الفريق تدريباته مساء الجمعه المقبل بملاعب النادي المفتوحة.





يأتي هذا استعدادا لاستئناف بطولة الدوري العام حيث يخوض الفريق أول مباراه له عقب عودة النشاط الرياضي أمام المعادي يوم ٢٥ من الشهر الحالي بصالة نادي المعادي.