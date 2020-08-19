لأنها قذرة وفقيرة.. مسئول سابق: ترامب يريد بيع بورتوريكو مقابل جرينلاند

قال مسئول كبير سابق في الإدارة الأمريكية، الأربعاء، إن الرئيس دونالد ترامب أراد بيع جزيرة بورتوريكو أو مبادلتها بجزيرة جرينلاند الدنماركية لأنه رأى الأراضي الأمريكية قذرة وفقيرة.









وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، قال مايلز تايلور، الذي كان رئيس الأركان في وزارة الأمن الداخلي إن ترامب عبر عن هذه الآراء في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة بعمليات دعم بعد إعصارين هائلين اجتاحا ​​الجزيرة الكاريبية في عام 2017.









وأضاف تايلور أنه قبل رحلة واحدة قام بها المسئولون في عام 2018 مباشرة، اقترح ترامب، الذي تحدث بانتظام عن الاستحواذ على جرينلاند من الدنمارك، أنه يمكنه التخلص من بورتوريكو.









وتابع:"أخبرنا، ليس فقط أنه يريد شراء جرينلاند، لقد قال بالفعل إنه يريد أن يرى ما إذا كان بإمكاننا بيع بورتوريكو، هل يمكننا مبادلة بورتوريكو بجرينلاند، لأنه على حد قوله، كانت بورتوريكو قذرة والناس فقراء".









وقال المسئول السابق إنه لم يعتبر تصريحات ترامب مزحة "هؤلاء أمريكيون. لا نتحدث عن زملائنا الأمريكيين بهذه الطريقة، وحقيقة أن رئيس الولايات المتحدة أراد أن يأخذ أراضي أمريكية من الأمريكيين ويستبدلها بدولة أجنبية هو أمر يتجاوز الشعور بالحنق".









لطالما أعرب ترامب عن ازدرائه للجزيرة التي يبلغ عدد سكانها حوالي ثلاثة ملايين شخص، يعيش الكثير منهم في البر الرئيسي للولايات المتحدة - خاصة في فلوريدا وموطن ترامب الأصلي نيويورك - بسبب الاقتصاد المتردي في الداخل.









قال تيلور، الذي غادر وزارة الأمن الوطني في عام 2019 وخرج كمؤيد للديمقراطي جو بايدن هذا الأسبوع:"أعرب الرئيس عن العداء العميق لشعب بورتوريكو من وراء الكواليس..إنه رئيسهم. يجب أن يقف إلى جانبهم ، لا يحاول بيعهم لدولة أجنبية".









في عام 2019، ألغى ترامب زيارة إلى الدنمارك بعد أن رفض رئيس الوزراء ميت فريدريكسن اقتراحه بشراء جرينلاند ووصفه بأنه "سخيف"، رغم أنه في ذلك الوقت لم يكن هناك ذكر لبورتوريكو كجزء من الصفقة المقترحة.









ويوم الثلاثاء هاجم ترامب تايلور على تويتر ووصفه بأنه "موظف سابق ساخط".