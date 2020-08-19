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أخبار العالم

عمليات تصفية.. الناشط العراقي زيدون عماد يتعرض لمحاولة اغتيال فاشلة

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 11:00 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
تعرض الناشط العراقي، زيدون عماد، لمحاولة اغتيال فاشلة، في شارع السعدون بالعاصمة العراقية بغداد. 


فيما تعرض الناشط العراقي فلاح الحسناوي، لمحاولة اغتيال فاشلة، عقب إطلاق النيران عليه برفقة خطيبته من قبل مسلحين. 


ووفقا لوسائل إعلام عراقية، أصيب الناشط فلاح الحسناوي بـ 7 رصاصات، بينما خطيبته لقيت مصرعها في الحال. 


وأعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، إقالة مسؤولين أمنيين في محافظة البصرة، عقب اغتيال الناشطة ريهام يعقوب.


وبحسب "سي إن إن"، أقال الكاظمي قائد الشرطة في محافظة البصرة، وعددا من مدراء الأمن، وذلك في أعقاب التقارير التي تداولت أنباء مقتل الناشطة العراقية والطبيبة ريهام يعقوب، مساء الأربعاء.
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