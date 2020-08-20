ربيع ياسين: الأهلي ميتخافش عليه ورحيل رمضان صبحي غير مؤثر

أكد ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب أن الفوز هدف مشترك للأهلي والزمالك في قمة السبت المقبل بالجولة ٢١ لمسابقة الدوري الممتاز، متوقعا خروج المباراة بشكل جيد.





وقال ربيع خلال تصريحاته لبرنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو عبر قناة النهار:" مباريات القمة خارج التوقعات ولا يمكن تقييم الأمور وفقا لنتائج المباريات الأخيرة لأن مباريات القمة لها حسابات خاصة".





وعن رحيل رمضان صبحي من الأهلي قال : " مدرسة الأهلي لا تتأثر برحيل أي لاعب مهما كان اسمه والأهلي ميتخافش عليه خاصة وأن لقب الدوري محسوم الأهلي هذا الموسم ".