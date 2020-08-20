صعوبة التركيز أبرزها.. تعرف على أعراض الإصابة بـ الأرق

الأرق من أكثر المشاكل التي تواجه الكثير من الأشخاص نتيجة بعض ضغوطات الحياة والتفكير الزائد مما يؤثر على حياتهم اليومية ويعرضهم للعديد من المشاكل في حياتهم الشخصية والمهنية.





وفي هذا السياق كشف الدكتور هشام حتاته، أستاذ المخ والأعصاب والطب النفسي، عن أبرز الأعراض التي تؤكد الأصابة بـ الأرق ، وكان أبرزها ...





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