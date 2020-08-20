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مرأة

صعوبة التركيز أبرزها.. تعرف على أعراض الإصابة بـ الأرق

الخميس 20/أغسطس/2020 - 05:50 ص
الأرق
الأرق
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هاجر هانئ
الأرق من أكثر المشاكل التي تواجه الكثير من الأشخاص نتيجة بعض ضغوطات الحياة والتفكير الزائد مما يؤثر على حياتهم اليومية ويعرضهم للعديد من المشاكل في حياتهم الشخصية والمهنية.

وفي هذا السياق كشف الدكتور هشام حتاته، أستاذ المخ والأعصاب والطب النفسي، عن أبرز الأعراض التي تؤكد الأصابة بـ الأرق، وكان أبرزها ...

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- صعوبة الاستغراق في النوم ليلًا
- الاستيقاظ علي فترات متكررة أثناء النوم ليلًا 
- الاستيقاظ مبكرًا جدًا
- عدم الشعور بالراحة بعد النوم ليلًا
- الشعور بالتعب أثناء اليوم والشعور بالنعاس
- أعراض القلق والاكتئاب والتوتر من الغالب  يكون مصاحب للأرق
- صعوبة التركيز في المهام اليومية  و قلة الانتباه وضعف الذاكرة
- تكرار الأخطاء أو الحوادث المتكررة طوال اليوم وذلك لعدم النوم الكافي

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