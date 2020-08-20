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فن

بدون مكياج.. كارمن سليمان تتحدى جمهورها في «لينا رقصة» ..شاهد

الخميس 20/أغسطس/2020 - 03:23 ص
كارمن سليمان
كارمن سليمان
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أحمد إبراهيم
قررت الفنانة كارمن سليمان، مشاركة متابعيها فى تحدٍ جديد عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، بعد طرح أغنيتها الجديدة "لينا رقصة" التى تقوم فيها بتقديم رقصة مع الغناء. 

وقررت كارمن سليمان أن تتحدى متابعيها فى هذه الرقصة، وقدرة كل متابع على تنفيذها بالشكل التى ظهرت عليه فى الكليب. 

وتلقت كارمن سليمان عددا من المقاطع من جانب جمهورها الذى يقوم بتنفيذ الرقصة، وطالبتهم بتنفيذ الرقصة كما شاهدوها فى الفيديو كليب على أن يتم تجميعها فى فيديو كامل لطرحه عبر اليوتيوب الخاص بقناتها. 

وقالت كارمن سليمان، "بشكركوا من كل قلبي على تفاعلكم وأنا متابعة كل ردود افعالكواو دلوقتي جه الوقت للتحدي جاهزين ؟.. شوفوا الفيديو للأخر عشان تشوفوا تحدي رقصة لينا رقصة و تعملوا التحدي دا و ابعتولي الفيديوهات عشان اجمعها في  فيديو كليب واحد هتبقوا إنتوا أبطاله و انزله عندي على اليوتيوب". 

وظهرت كارمن سليمان فى الفيديو الذى تتحدى فيه متابعيها بدون مكياج وهو الأمر الذى لفت أنظار متابعيها وتلقت تعليقات إعجاب على الفيديو.  
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