ضاحي خلفان: مفتي القدس يحرم علينا زيارة المسجد الأقصى ويبيحها للحمدين

نشر ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".





وكتب ضاحي "مفتي القدس يحرم علينا زيارة المسجد الأقصى ويبيحها للحمدين".





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كانت دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، توصلت الخميس الماضى ، لاتفاق تاريخي لتطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية، مقابل وقف تل أبيب أعمال ضم الضفة الغربية.





وجاء في بيان مشترك صدر عن الدول الثلاث، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "تحدثوا اليوم واتفقوا على التطبيع الكامل للعلاقات بين إسرائيل ودولة الإمارات".