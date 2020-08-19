ضاحى خلفان: ‏فخور بشباب الإمارات المبدع والحريص على أمن واستقرار وطنه وتقدمه

نشر ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر ".
وكتب خلفان " كم انا فخور بشباب الإمارات المبدع والحريص على أمن واستقرار وطنه وتقدمه ".
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كانت دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، قد توصلت الخميس الماضى ، لاتفاق تاريخي لتطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية، مقابل وقف تل أبيب أعمال ضم الضفة الغربية.
وجاء في بيان مشترك صدر عن الدول الثلاث، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "تحدثوا اليوم واتفقوا على التطبيع الكامل للعلاقات بين إسرائيل ودولة الإمارات".
وكتب خلفان " كم انا فخور بشباب الإمارات المبدع والحريص على أمن واستقرار وطنه وتقدمه ".
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كانت دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، قد توصلت الخميس الماضى ، لاتفاق تاريخي لتطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية، مقابل وقف تل أبيب أعمال ضم الضفة الغربية.
وجاء في بيان مشترك صدر عن الدول الثلاث، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "تحدثوا اليوم واتفقوا على التطبيع الكامل للعلاقات بين إسرائيل ودولة الإمارات".
كم انا فخور بشباب الإمارات المبدع والحريص على أمن واستقرار وطنه وتقدمه.— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 19, 2020