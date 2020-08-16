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أخبار العالم

ضاحي خلفان عن اتفاقية السلام بين الإمارات وإسرائيل: قرار تاريخي سيؤثر في أمن واستقرار المنطقة

الأحد 16/أغسطس/2020 - 12:04 ص
صدى البلد
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مريم عزت
نشر ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام السابق في دبي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، تغريدة جديدة تعليقًا على اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل .

وكتب ضاحى خلفان  قائلا : ما أعرفه عن الشيخ محمد بن زايد أنه لا يقدم على أي خطوة إلا بدراسة من كافة الجوانب.. اتفاقية السلام قرار تاريخي سيؤثر في أمن واستقرار المنطقة والاعتراف العالمي بحل الدولتين وقناعة القادة الاسرائيليين.. بالتعايش السلمي وحسن الجوار.

وتوصلت دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، لاتفاق تاريخي لتطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية، مقابل وقف تل أبيب أعمال ضم الضفة الغربية.

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وجاء في بيان مشترك صدر عن الدول الثلاث، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "تحدثوا اليوم واتفقوا على التطبيع الكامل للعلاقات بين إسرائيل ودولة الإمارات".

ووصف البيان الاتفاق بأنه "اختراق دبلوماسي تاريخي"، وأكد أنه سيسهم في "تعزيز السلام في منطقة الشرق الأوسط وهو دليل على نجاح الدبلوماسية الجريئة ورؤية القادة الثلاثة وشجاعة كل من الإمارات وإسرائيل في عزمهما على رسم مسار جديد سيتيح تحرير الإمكانات العظيمة في المنطقة".



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