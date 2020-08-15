ضاحى خلفان لـ محمد أبو تريكة: أيها الشحاذ للريال القطري.. اخرس

محمد ابو تركية ينتقد الامارات التي اعلنت علاقات مع اسرائيل البارحة ويبوس كف حمد بن خليفه الذي ارسى علاقات مع اسرائيل اكثر من عشر سنوات...أيها الشحاذ للريال القطري...اخرس.