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أخبار العالم

ضاحى خلفان لـ محمد أبو تريكة: أيها الشحاذ للريال القطري.. اخرس

السبت 15/أغسطس/2020 - 10:05 ص
صدى البلد
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سيد احمد
نشر الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر .


وكتب خلفان " ‏محمد ابو تركية ينتقد الامارات التي اعلنت علاقات مع اسرائيل البارحة ويبوس كف حمد بن خليفه الذي ارسى علاقات مع اسرائيل اكثر من عشر سنوات...أيها الشحاذ للريال القطري...اخرس ".


اقرا ايضا : ضاحى خلفان: ترحيب خليجي باتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل

وتوصلت دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، الخميس الماضى ، لاتفاق تاريخي لتطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية، مقابل وقف تل أبيب أعمال ضم الضفة الغربية.


وجاء في بيان مشترك صدر عن الدول الثلاث، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "تحدثوا اليوم واتفقوا على التطبيع الكامل للعلاقات بين إسرائيل ودولة الإمارات".


ووصف البيان الاتفاق بأنه "اختراق دبلوماسي تاريخي"، وأكد أنه سيسهم في "تعزيز السلام في منطقة الشرق الأوسط وهو دليل على نجاح الدبلوماسية الجريئة ورؤية القادة الثلاثة وشجاعة كل من الإمارات وإسرائيل في عزمهما على رسم مسار جديد سيتيح تحرير الإمكانات العظيمة في المنطقة".


وتابع: "تواجه البلدان الثلاثة العديد من التحديات المشتركة وستستفيد بشكل متبادل من هذا الإنجاز التاريخي".


وأضاف أن وفودا من الإمارات وإسرائيل ستجتمع خلال الأسابيع المقبلة لتوقيع اتفاقيات ثنائية تتعلق بقطاعات الاستثمار والسياحة والرحلات الجوية المباشرة والأمن والاتصالات والتكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية والثقافة والبيئة وإنشاء سفارات متبادلة وغيرها من المجالات ذات الفائدة المشتركة.

نشر الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر .


وكتب خلفان " ‏محمد ابو تركية ينتقد الامارات التي اعلنت علاقات مع اسرائيل البارحة ويبوس كف حمد بن خليفه الذي ارسى علاقات مع اسرائيل اكثر من عشر سنوات...أيها الشحاذ للريال القطري...اخرس ".


اقرا ايضا : ضاحى خلفان: ترحيب خليجي باتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل

وتوصلت دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، الخميس الماضى ، لاتفاق تاريخي لتطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية، مقابل وقف تل أبيب أعمال ضم الضفة الغربية.


وجاء في بيان مشترك صدر عن الدول الثلاث، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "تحدثوا اليوم واتفقوا على التطبيع الكامل للعلاقات بين إسرائيل ودولة الإمارات".


ووصف البيان الاتفاق بأنه "اختراق دبلوماسي تاريخي"، وأكد أنه سيسهم في "تعزيز السلام في منطقة الشرق الأوسط وهو دليل على نجاح الدبلوماسية الجريئة ورؤية القادة الثلاثة وشجاعة كل من الإمارات وإسرائيل في عزمهما على رسم مسار جديد سيتيح تحرير الإمكانات العظيمة في المنطقة".


وتابع: "تواجه البلدان الثلاثة العديد من التحديات المشتركة وستستفيد بشكل متبادل من هذا الإنجاز التاريخي".


وأضاف أن وفودا من الإمارات وإسرائيل ستجتمع خلال الأسابيع المقبلة لتوقيع اتفاقيات ثنائية تتعلق بقطاعات الاستثمار والسياحة والرحلات الجوية المباشرة والأمن والاتصالات والتكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية والثقافة والبيئة وإنشاء سفارات متبادلة وغيرها من المجالات ذات الفائدة المشتركة.


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