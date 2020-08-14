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أخبار العالم

ضاحى خلفان: ترحيب خليجي باتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 09:32 ص
ضاحى خلفان
ضاحى خلفان
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شيماء عبد السلام
نشر الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، تغريدة جديدة تعليقًا على اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل .

وكتب ضاحى خلفان فى تغريدته:"مواطنون خليحيون يتواصلون معي على الواتس اب...يرحبون بخطوة الامارات"، وبذلك معلنًا خلفان أن المواطنون الخليجيون وافقون على هذه الخطوة .

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وتوصلت دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، أمس الخميس، لاتفاق تاريخي لتطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية، مقابل وقف تل أبيب أعمال ضم الضفة الغربية.

وجاء في بيان مشترك صدر عن الدول الثلاث، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "تحدثوا اليوم واتفقوا على التطبيع الكامل للعلاقات بين إسرائيل ودولة الإمارات".

ووصف البيان الاتفاق بأنه "اختراق دبلوماسي تاريخي"، وأكد أنه سيسهم في "تعزيز السلام في منطقة الشرق الأوسط وهو دليل على نجاح الدبلوماسية الجريئة ورؤية القادة الثلاثة وشجاعة كل من الإمارات وإسرائيل في عزمهما على رسم مسار جديد سيتيح تحرير الإمكانات العظيمة في المنطقة".
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