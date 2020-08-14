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أخبار العالم

سفاهة القوم.. ضاحي خلفان يهاجم تركيا بأشد العبارات ويصف رئيس البرلمان بــ العبيط

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 10:15 ص
ضاحي خلفان
ضاحي خلفان
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محمود نوفل
انتقد ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، الموقف التركي بشأن إتفاق السلام الإماراتي الإسرائيلي حيث قا : أحقر من أردوغان وحكومته وبرلمانه لن تجدوا في العالم حيث يقيمون منذ قيام إسرائيل علاقات معها وينتقدون الإمارات في حين ان الدوحة حليفتهم من زمان اقامت العلاقات مع إسرائيل عندما تكون الحكومات شبيهة بحكومة اردوغان والبرلمانات مثل برلمان الإخوان التركي لا تستغرب من سفاهة القوم".

وهاجم ضاحي خلفان عبر حسابه الرسمى علي موقع التدوينات القصيرة " تويتر" رئيس البرلمان التركي حيث وصفه بأنه قزم قائلا: " رئيس البرلمان التركي نريد ان نسمع منه اغلاق سفارة بلده في إسرائيل هذا قزم من الاقزام لا يستحق الا ان يرد عليه بأقسى العبارات".

وواصل ضاحي خلفان تهكمه على رئيس البرلمان التركي حيث قال : لم اكن معتقدا بأن رئيس برلمان تركيا عبيط سياسيا الى هذا الحد".

وشدد خلفان علي ضرورة الا يتحدث الاتراك عن إتفاق سلام بين الإمارات وإسرائيل حيث قال : اقل ما ينبغي ان يقال للمسؤولين الاتراك الذين ينتقدون الامارات لاقامة علاقات مع اسرائيل ، اخرسوا ، انتم آخر من ينتقد ، صه".

وأوضح خلفان ان إتفاق السلام الإماراتي الإسرائيلي أنهي مشروع التركي الإخواني في المنطقة حيث غرد قائلا : بالسلام الاماراتي الاسرائيلي مشروع قطر / تركيا / الاخوان/ الحزب الديمقراطي الامريكي المساند لربيعهم انتهى".

وكشف خلفان ان إتفاق السلام ليس معناه عدم السماح بإستقبال الفلسطينين داخل الإمارات حيث قال : الإمارات ستكون بلدا مرحبا بالفلسطينين وباليهود وبكل بني الانسان دون النظر الى جنس او جنسية او دين او لون  هذا قرار حكومي وشعبي في آن واحد".

وأكد ان السلام الإماراتي الإسرائيلي ليس معناه تجاهل الحق الفلسطيني في ارضه حيث ذكر قائلا : اقامة علاقات مع اسرائيل لا تمنعنا ان نعلن بحق الشعب الفلسطيني المشروع في اراضيه على المعترف بها عالميا.

وأتم خلفان تغريداته قائلا : عبر التاريخ الاراضي الفلسطينية لم يحررها من قبضة اليهود قائدا فلسطينيا هاتوا لي قائد فلسطينيا واحدا من 6000 عام الى اليوم حرر فلسطين من اليهود".
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