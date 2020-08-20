أخبار الرياضة..قلق في الأهلي بسبب رحيل فايلر لـ بيراميدز..موعد وملعب نهائي دوري أبطال أوروبا..بشرى سارة من مرتضى منصور

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الأولى من اليوم، الخميس، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:









تتجه أنظار عشاق الكرة العالمية يوم الأحد المقبل لمتابعة نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2019 - 2020 بين فريق بايرن ميونخ الألماني ونظيره باريس سان جيرمان الفرنسي.













كشف الإعلامي سيف زاهر، عضو اتحاد الكرة السابق، عن خطة فريق بيراميدز في الفترة المقبلة؛ للتعاقد مع عدد من نجوم فريق الاهلي لتدعيم الفريق.









أكد سعيد وهبي، المتحدث الرسمي لنادي الرجاء المغربي، أن إدارة النادي ستعلن موقفها من انضمام حميد أحداد، لاعب الفريق المعار من نادي الزمالك، في بيان رسمي في وقت لاحق.













زف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بشرى سارة لـ لاعبي الفريق قبل مباراة القمة أمام الأهلي يوم السبت المقبل.









كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، عن دوره في صفقة انتقال محمود علاء إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قادما من وادي دجلة.









أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن هناك حالة من القلق داخل إدارة النادي الأهلي حول استمرار السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، بعد انتهاء مسابقة الدوري.



















