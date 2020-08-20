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فن

بعد أماكن السهر.. عمرو دياب يستعين بأسرته في كليباته الغنائية.. شيرين رضا أكثرهم.. ودينا الشربيني أحدثهم

الخميس 20/أغسطس/2020 - 12:16 م
عمرو دياب ودينا الشربيني
عمرو دياب ودينا الشربيني
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شروق ابراهيم
عمرو دياب.. أيقونة غنائية من الصعب تكرارها وحالة خاصة أحدثت تغييرا في الموسيقى العربية في العقود الأخيرة، ليصبح هضبة الغناء المصري الذي لا يستطيع أحد أن يعلو فوق نجاحاته ليغرد منفردا في القمة لأكثر من 30 عاما.


وعلى مدار الساعات الماضية، تصدر عمرو دياب منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعد تداول كليب أغنيته الجديدة "أماكن السهر"، والذي ظهرت فيه حبيبته الفنانة دينا الشربيني كـ موديل للكليب الذي صور في الساحل الشمالي.


وفي التقرير التالي، نرصد كليبات لعمرو دياب مع أفراد أسرته:

"عيني منك"
البداية كانت في فترة التسعينات عندما ظهرت شيرين رضا في عدد من كليباته كموديل، فكان ظهورها الأول خلال كليب بعنوان "عيني منك" الذي صدر عام 1987، وذلك قبل عامين من زواجهما الذي وقع عام 1989، وانتهى بعد 3 أعوام.


وظهرت "شيرين" في الكليب بملامح تحمل الكثير من الخجل والبراءة، وكانت تقف في الكليب والهضبة يتغزل فيها بكلمات "عينى عينى منك والله والله عيني منك، يا سكر نبات نصي الحلو انتي، انتي يا حبيبتي يا أحلى البنات، واربي الباب وعدى عدى القلب عدى، وعدي من سكات قلبي دار أمان".


ويستكمل: "إيه آخرتها معاكي حب وحبناكي، صبر صبرنا سنين، عشق عشقت عينيكى غيرة وغيرت عليكى، وبرضه مش عاجبين".


"متخافيش"
أما الكليب الثاني الذي ظهرت فيه شيرين رضا مع عمرو دياب، فكان كليب "متخافيش" عام 1990، أي بعد عام من زواجهما، وقالت "شيرين" بهذا الشأن، خلال استضافتها في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الإعلامية إسعاد يونس، إن كليب "ماتخافيش"، والذي كتب كلماته مجدي النجار، وقام بتلحينه حميد الشاعري، تم تصويره في شقة الزوجية.


"عودوني"
شاركت الزوجة الثانية لعمرو دياب السعودية زينة عاشور في كليب "عودوني"، ولكن هذه المرة كـ استايلت ومخرج فني وليس كـ موديل، حيث إنها لا تهوى الشهرة والأضواء مثل زوجته الأولى شيرين رضا.


"وياه"
ظهر عبد الله، نجل الهضبة، في كليب "وياه" عام 2005، ويعد هذا الظهور الأول له مع والده، حيث كان في الحادية عشرة من عمره.


"أماكن السهر"
بعد سنوات من محاولة إخفاء علاقتهما، ظهرت دينا الشربيني موديل كليب "أماكن السهر" لعمرو دياب، الذي حمل طابع الصيف والبهجة.


وأعرب جمهور الهضبة عن إعجابه بعلاقة عمرو دياب ودينا الشربيني التي أصبحت علنية بعدما بات يغني ويتغزل لها أمام جمهوره على عكس من 3 سنوات عندما كان الثنائي الشهير ينكران ارتباطهما.

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