أحمد حسن مكي ينضم للجهاز الفني لفريق الداخلية في دوري المحترفين

انضم أحمد حسن مكي، نجم منتخب مصر السابق، إلى الجهاز الفني لفريق الداخلية، الذي يشارك في دوري المحترفين، وذلك في خطوة تعكس حرص النادي على الاستفادة من خبرات اللاعبين السابقين في دعم الفريق فنيًا.

ويضم الجهاز الفني للداخلية كلًا من أحمد عيد عبد الملك مديرًا فنيًا، وعبد السلام نجاح، ومحمد عبد السلام، تحت إشراف اللواء عثمان الدسوقي، رئيس النادي والمشرف العام على قطاع الكرة.

ويأتي انضمام مكي للجهاز الفني في ظل الخبرات الكبيرة التي يمتلكها، والتي اكتسبها على مدار سنوات طويلة خلال مشواره كلاعب في الملاعب المصرية.

وأعرب أحمد حسن مكي عن سعادته بالانضمام للجهاز الفني، مشيرًا إلى اعتزازه بالعمل مع زملائه السابقين الذين تجمعهم علاقة قوية منذ أيام اللعب في نادي حرس الحدود، حيث توجوا سويًا بعدد من البطولات.

وأكد مكي عزمه على بذل أقصى جهد، مع باقي أعضاء الجهاز الفني، من أجل تحقيق نتائج إيجابية وقيادة الفريق للعودة إلى الدوري الممتاز، في ظل الدعم الكبير الذي توفره إدارة النادي للجهاز الفني واللاعبين.