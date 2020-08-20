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رياضة

تريزيجيه والمحمدي يغيبان عن افتتاحية الدوري الإنجليزي

الخميس 20/أغسطس/2020 - 12:45 م
تريزيجيه والمحمدي
تريزيجيه والمحمدي
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محمد السعيد
أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، اليوم، الخميس، جدول مباريات مسابقة البريميرليج 2020 - 2021.

وقررت رابطة الدوري الإنجليزي تأجيل مباراتي أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه الدوليين المصريين محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي أمام مانشستر سيتي في الجولة الأولى، ومانشستر يونايتد أمام بيرنلي، بسبب مشاركة السيتي واليونايتد في البطولات الأوروبية مؤخرا.

وجاءت باقي مباريات الجولة الأولى بـ الدوري الإنجليزي كالتالي:

ليفربول -  ليدز يونايتد

 فولهام - أرسنال

برايتون - تشيلسي

توتنهام  - إيفرتون

كريستال بالاس - ساوثهامبتون

شيفيلد يونايتد - وولفرهامبتون

وست بروميتش - ليستر سيتي

وست هام - نيوكاسل


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